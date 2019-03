Kruusatänavad kaovad linnapildist visalt

Ihastes on tööplaanis 185-meetrine Lepalinnu ja 140-meetrine Kongo tänav ning Lõkketule tupik majade 34–55 juures. Lisaks on tolmuvaba kate kavas Haraka tänava 175-meetrisel lõigul, Peedu tänava tupikus (90 meetrit) ja Tammelehe tänaval (210 meetrit). Tartu linnaga ühinenud endise Tähtvere valla maadel on Kõpla ja Männisalu teede 780-meetrine lõik juba asfaldipuru alla saanud.