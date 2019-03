Raik-Hiio Mikelsaar: vallivahimaja Parrot’ muuseumiks

Nagu oktoobrikuisest leheloost nähtub, on vallivahimaja lahti võetud ja selle osad Raadi mõisa varemetesse moodustatud hoiupaigas ladustatud korrektselt ning üha ilmsemaks saab ühiskondlik valmisolek täita muinsuskaitseline kohustus ligi 200-aastane ajaloo- ja miljööväärtuslik puithoone uuesti kokku panna. Loo kirjutamisel on ajakirjanik selles probleemis konsulteerinud avaliku elu tegelaste, muinsuskaitseekspertide ja kinnisvaraspetsialistidega.

Juba ERMi varasem direktor Krista Aru püüdis ekslikult mahavõetud hoonet endisele kohale püsti panna, kahjuks ei kandnud riigile esitatud rahataotlused vilja. Tema järel juhiks valitud Tõnis Lukas meenutas, et mingi juubelitähtpäeva eel tekkis mõte demonteeritud materjal kinkida ülikoolile, mille juurde see ju ajalooliselt oli juba kuulunud, kuid see idee ei realiseerunud.

Tartu üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhi Indrek Ranniku arvates pole ERMile hoone taastamise kohustust enam kohane meelde tuletada. Õigem oleks välja kuulutada üldine arhitektuurivõistlus, mille üheks tingimuseks saaks kõnesoleva ajaloolise arhitektuurimälestise taastamine.

Võib oletada, et nüüdseks on tekkinud soodne olukord see linnajuhtimise eksisamm heastada. Tuleks vaid tuntud detektiivi Hercule Poirot’ moodi halle ajurakke liigutada, et tekkinud supist ülikoolile, linnale ja riigile kasulikult välja tulla. Vaadelgem probleemi lähemalt.

Korduvalt on juba rõhutatud, et kõnesolev puitehitis on Eesti üks esimesi neogooti stiilis hooneid. Erilist tähelepanu aga pole pööratud sellele, kes oli omal ajal selle hoone ehitamise mõtte algatajaks ja projekteerijaks – professor Parrot.

Olukorra adekvaatseks lahendamiseks on minu arvates vaja teada, et mainitud professor Parrot oli taasavatud Tartu ülikooli esimene ja veel kahel korral valitud rektor Georges-Frédéric Parrot, kes on ilmselt kodulinna heaks teinud rohkem kui ükski teine siinne kodanik. Ammendamatu energiaga legendaarne prantslane, kes tsaar Aleksander I käest välja võlutud rahaga ehitas oma kälimehe arhitekt Johann Wilhelm Krause abiga kaheksa aasta jooksul üles siiani efektiivselt funktsioneeriva klassitsistliku hoonekompleksi.

Ta oli esmaklassiline organisaator, õppejõud ja teadlane, kes avastas galvaanika- ja osmoosinähtused ning leiutas meditsiinitermomeetri. Tema originaalsete ideede järgi on rajatud maailmas ainulaadne professorite instituut, rahvaste monument ja Toomemäe park kahe sillaga.

Kindlasti vääriks see suurmees eraldi ausammast, sest praegu meenutab teda vaid bareljeef Inglisillal ja tema juhtimisel valminud pöördkuppel tähetornis.

Seepärast teen ettepaneku taastada vallivahimaja temale pühendatud muuseumina. Kuna selle lahtivõetud osad on hästi säilinud ja süsteemselt ladustatud (ehitusdetailid nummerdatud), siis ei tohiks nende kokkupanek ülemäära palju aega ja raha võtta.

Ehk jõuaks selle hoone põhikarkassi taastada juba eeloleval sügisel toimuvaks rahvusülikooli sajandaks sünnipäevaks. Parrot’ muuseumi täiemahulise väljakujundamise tähtajaks võiks seada aasta 2024, mil vallivahimaja saab 200-aastaseks. On meeldiv kokkulangevus, et just samal aastal võib Tartu saada Euroopa kultuuripealinnaks, mille puhul on vaja eksponeerida meie erilaadset kõrgkoolikultuuri ja selle ajalugu ning Emajõe Ateenas kui laulupeo hällis on tarvis organiseerida Euroopa laulupidu.

Et Parrot oli Toome silla püstitamise idee autor, sobiks temale pühendatud muuseumi kasutada baaslaagrina kolmanda, tänapäevase silla püstitamiseks Toomele.

Aasta tagasi pakkusin mõtte luua nn juubelisild, mis võiks uue anatoomikumi vastas Baeri ja Näituse tänava ühinemiskohal asuvalt kõrgelt künkalt suunduda üle Baeri tänava tennisväljaku kõrval Toomemäe nõlvale.

Juubelisild muudaks kergliiklust Toomemäel huvitavamaks, lihtsamaks ja ohutumaks ning avaks pargis uusi matkaradu.

Juubelisilla ja -kompleksi rajamisega väärtustaksime suuri juubeleid, näiteks Eesti Vabariik 100, rahvusülikool 100, Georges-Frédéric Parrot 250, Karl Ernst von Baer 225, aga looksime ka võimaluse organisatsioonidel ja eraisikutel oma juubeleid väikese tasu eest meie ajaloolises ülikoolilinnas jäädvustada.

Sellise traditsiooni juurutamine rahvusvahelises ulatuses võiks meie linnakesele märkimisväärset kuulsust ja rahalist tulu tuua. Selleks on tarvis kõnesolevate rajatiste ehitamise järel vastav kirjalik asjaajamine sisse seada – luua nn juubeliregister.