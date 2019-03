Ehituskonstruktsioonid saavad maaülikooli uues laboris vatti

Labori kõige originaalsem seade on konstruktsiooni kandevõimet proovile panev hüdrauliline katsesüsteem, mis suudab katsetatavaid konstruktsioone mõjutada kahest punktist (mõlemast silindrist) kuni 40-tonnise jõuga. «Pressi projekteerisid sakslased, meie ise projekteerisime aga jõupõranda raami, vajalikud rakised ning panime need kokku,» rääkis maaehituse ja veemajanduse õppetooli professor Jaan Miljan. Ta täpsustas, et laborisse mahub katsetama kuni 12 meetri pikkuseid konstruktsioone.