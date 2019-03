Video: kalamees vajus sekunditega läbi Peipsi järve jää

Piirivalvurid said viskeliini abil mehe kohe kuivale maale tõmmata, küll aga jäi kalamees ilma tõukekelgust ja kalasaagist. Eakas mees oli küll juhtunust ehmunud olnud, aga tõdes piirivalvuritele, et pigem hing sees kui haug haardes.

Politsei- ja piirivalveamet ütles, et homsest ei tohi Peipsi järve jääle minna, kuna jääolud on kogu järvistul kiiresti halvenenud. Lõuna prefektuur märkis, et nüüd, mil jää enam ei kanna, tuleb kirglikel kalameestel mõni aeg oma kalavarusid kas turuhoones täiendada või hakata eesootavaks navigeerimishooajaks juba aere ja paati välja otsima.