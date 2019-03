Eesti kõige aplam liiklustrahvimasin hoiab visalt oma tiitlit

Siiski jääb see tulemus tugevalt alla kiiruskaamera esimesele tegutsemisaastale, mil see jäädvustas suisa 30 000 kiiruseületamist.

Kaarepere selgitas, et enim kiiruseületamisi panevad autojuhid toime kohtades, kus suurim lubatud sõidukiirus on kas 50 või 70 kilomeetrit tunnis. Puhu ristis on paljude roolikeerajate seas kurikuulsa mainega, sest seal võib sõita maksimaalselt 50-kilomeetrise tunnikiirusega, mis pole riigi ühel põhimagistraalil sugugi tavaline.