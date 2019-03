Taksotelefon Võrus. Taksode seisuplatsidele hakati 1930. aastatel paigaldama telefone, kuhu sai taksotellija helistada, et auto endale välja kutsuda. Enamasti said neid telefone raha eest kasutada ka linnakodanikud, kel oli parajasti vaja helistada. Taksojuht pidi telefoni oma kuludega paigaldama ja maksma ka igakuist abonemenditasu. 1928. aastal alustas Tallinnas tööd esimene naistaksojuht Magda Vitismann. Käesolev fotol on teiste kõrval näha ainus Võru naistaksojuht Adele Heuer.

FOTO: Vana-Võromaa Kultuurikoda