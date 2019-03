Lennujaama liinil mõõdab kilomeetreid tühi buss

Paraku selgub viimaste kuude statistikast, et kõigi sõita soovijate vedamiseks piisaks, kui buss käib lennujaamas korra kuus. Nimelt sõitis jaanuaris selle liinibussiga lennujaama 24 inimest ja veebruaris 35. Buss viib Annelinnast teekonda alustades hommikusele Helsingi lennukile kuuel päeval nädalas. Pisut rohkem on lennujaamast bussile minejaid: veebruaris 60, jaanuaris 67. Seega on kuu peale kokku võimalik korjata heal juhul ühe bussitäie.

Kuid päevad pole vennad ja on ette tulnud, et bussis on ka 12 sõitjat. Seda on kahe kuu peale siiski juhtunud vaid kahel päeval. Ülejäänud päevadel on sõitjaid olnud ikkagi alla kümne, tihti ka üks sõitja sõidu kohta ja nullipäevadki pole harvad.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et küsimust on linnavalitsuses arutatud ja jõutud tõdemusele, et see liin peaks küll käiku jääma, kuid sinna sobiks pigem väike buss.

«Pärast elektribussi katseperioodi lõppu võiks kaaluda umbes 15-kohalise bussi kasutuselevõtmist,» sõnas Haak. «Nii ei saa, et ära võtame, aga kasutegur on väike.»

Samal ajal on otsustatud ka, et lennujaamabussi võimalust peaks rohkem tutvustama, sest tartlasedki ei tarvitse sellest teada, kuigi lennukis jagataks sellesisulisi flaiereid.

Elektribussi augustis lõppevat lepingut pikendada ei ole Haagi sõnul otstarbekas. «Ega see kogemus kõige positiivsem ole, on ikka hambaid näidanud,» iseloomustas Haak.

Linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm oma väljaütlemistes elektribussi suhtes leebem. «Küsimus on ka selles, et tegemist on ikkagi katseprojektiga ja pole tagatud korralikku teenindust,» rääkis ta. «Kui hankida hulk busse korraliku hooldusega, oleks see hoopis midagi muud. Kui pead aga tellima spetsialisti Poolast, mõjutab see pilti negatiivselt. Korra oli probleemi võimalik kõrvaldada mõne tunniga, ajakulu kokku oli aga selleks kolm nädalat.»

Tamm tõi esile seda, et elektribussi pidada on soodsam, see on vaiksem ja puhtam, sõidab sujuvamalt kui tavaline buss. «Majanduslikult on ta selgelt kallim kui diisel- või gaasibuss, aga ülalpidamine tuleb soodsam. Jah, investeering on suur, kuid tehnoloogia ju areneb,» rääkis Tamm. Lennujaama liini ühe ringi maksumus on 137 eurot,