Vahetund Tartu Postimehega 2019-03-19

Esimeses pooltunnis räägitakse kliima soojenemisest: Tartu ülikooli meteo­roloogia ja klimato­loogia dotsent Piia Posti kommenteerib viimasel ajal jõudsalt hoogu kogunud kliimastreikide kampaaniat ning räägib oma arusaamadest maailma kliima tuleviku osas. Saate teises pooles on külalisteks Tartu Postimehe arvamustoimetaja Jüri Saar ning Tartu linnavolikogu liige Asko Tamme, et vaadata ausalt otsa peagi täieliku uuenduskuuri läbi tegevale linnaliinibusside võrgule. Saatejuht on Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba.