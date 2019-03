Sõbra tapnud mees jääb üheksaks aastaks trellide taha

Pärast tegu helistas Pastel häirekeskusesse, kuid mitte selle pärast, et soovinuks kuritegu üles tunnistada. Ta teavitas sündmusest häirekeskust hoopis selleks, et soovis surnukehast lahti saada. Pastel ja tema ohver olid tuttavad ning olid enne tapmist koos alkoholi tarvitanud.

Pastel ei allunud kohale sõitnud politseinike korraldustele ning korrakaitsjad pidid tema kinnipidamiseks kasutama jõudu. Ka ilmnes menetluse käigus, et Pastel oli enne noarünnakut oma ohvrile pipragaasi silma piserdanud.

Kohus arvestas Pastelile karistust mõistes sellega, et mees on varem kriminaalkorras karistamata. Samas võttis kohus otsuse langetamisel arvsse ka asjaolu, et Pastel oma tegu ei kahtsenud. «Seadusest tulenevad kergendavad ja raskendavad asjaolud antud juhul puuduvad,» ütles kohtu pressiesindaja Krista Tamm.