Tallink hakkas ühekorraga Vanemuise ja rahvusooper Estonia peasponsoriks

Paavo Nõgene rääkis, et Tallink Grupile on olnud alati oluline olla ühiskondlikult vastutustundlik ettevõte. "Tallink on läbi aegade pidanud oluliseks, enda kohustuseks ja auasjaks anda alati midagi tagasi kõikides riikides, kus oleme juba tänaseks aastakümneid tegutsenud," ütles ta. "Täna teeme sammu, mida minu teada ei ole kunagi varem ükski Eesti ettevõte teinud. Me astume sammu, mille tulemusel saame korraga Eesti kahe suurima kultuuriorganisatsiooni peasponsoriks."

Tallink eraldab lepingu kohaselt kahele teatrile kolmeks aastaks võrdselt raha. Seda saab kirjutada kuuekohalise arvuna, ent kui palju seda täpselt on, ükski osapool ei avaldanud.

"Vanemuisel aitab see eelkõige ette valmistada veelgi paremaid lavastusi," ütles Toomas Peterson. "Me saame koostöös meie kunsti väljapoole viia, aga samuti innustada kultuurihuvilisi Eestisse ja Tartusse rändama, et nad saaksid näha neid etendusi meie teatrisaalides. Just nendes saalides etendamiseks on lavastused kõige kvaliteetsemalt ette valmistatud. Külaline meie enda kodus vaatamas meie enda kultuuri - see on minu unistus."

Lepingule allakirjutamisüritusel esinesid mõlema teatri tantsijad.

Aiva Mäe tundis rõõmu, et kokku on saanud kolm organisatsiooni, kellel on üks ja seesama missioon - edendada siin regioonis ka turismi.

"Hetkel seoses Toompealt tulevate vastuoluliste seaduste ja määrustega on Eesti riik teinud karuteene iseendale: turism on vähenenud, ja see ei puuduta ainult kultuurisfääri, vaid ka hotellindust ja toitlustusasutusi," ütles Mäe. "Me paneme oma õlad kokku."