Täheteaduse haruldused seati näituseks

Näitus on üles ehitatud teemade kaupa, et näidata siinsete astronoomide käsutuses olnud kogu suurust ja eriilmelisust. Mõistagi saab näha ka kogu vanimat teost, 1508. aastast pärinevat Pariisi õpetlase astronoom Johannes de Scrobosco «Opus Spherit». Omaaegsed astronoomide mõõteriistad või instrumendid jäid seekord näituselt kõrvale, sest väljapaneku keskmeks on ikkagi raamatud, nagu rõhutasid koostajad.