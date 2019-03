Satelliitsaatjatega sookured on nokad vargsi kodumaa poole keeranud

Viimaste andmete kohaselt on Paslepa aga taas tiivad kõhu alt välja võtnud ning nii peaks ta olema esimene seitsmest satelliitsaatjaga varustatud noorest sookurest, kes tänavu Eestimaale jõuab. Kuigi see ei pruugi ka nii minna, sest nagu tõdes Eesti maaülikooli nooremteadur Ivar Ojaste, võivad noorlindude rändeteed ka väga äkiliselt muutuda, näiteks kord lennanud üks sookurg suure hooga Riiani välja, kuid pööras siis otsa ringi ja veetis kogu suve hoopis Ungaris. Paslepale järgnevad oma talvituspaigast Hispaaniast Berliini lähistele jõudnud Loode, kes on praeguseks selja taha jätnud üle 2500 rännukilomeetri, ja Horvaatiast teele asunud Hauka 3, kes on Slovakkias.