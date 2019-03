Ants Kask: see liiga kallis võim

Valimistel osalemisest on loobunud ka eelmistes valitsustes pettunud, kelle eluolu pole senini suudetud lubadustega parandada. Nii ongi paljud veendunud, et anna oma hääl kellele tahes, elu ikkagi paremuse poole ei muutu.

Ihaldusväärse ja magusa võimu nimel ollakse valmis kiitma antipaatiaid ja tülitsema sümpaatiatega, veel rohkem aga valetama, petma või isegi reetma. Seda üllatavam on eluaegse poliitiku Siim Kallase imestus teleesinemisel, et uskumatult palju valetatakse. Mees oleks nagu kuu pealt kukkunud, et esimest korda kogeb valetamist ja vassimist. Olnud mitmeid kordi ise oma tegude pärast uurimise all ja käinud seletusi andmas, on tal nähtavasti kujunenud arusaam, et kindlam ja kavalam on lihtsalt mitte mäletada, selle asemel et valetada või tõtt rääkida.

Või kuidas lahti mõtestada ühe reformarist peaministri lubadused viia Eesti Euroopa viie rikkaima riigi sekka või kahekordistada pensionid tema juhitud valitsuse ajal? Selline valetamine on poliitikutele justkui sisse kodeeritud. Mesimagus jutt, aga tegusid vähe, ja igast toolist, kus istutakse, hoitakse kahe käega kinni. Pole siis mingi ime, et peaministri tool on kõige ihaldatavam ja auväärsem.

Niisiis, moodustugu see koalitsioon mistahes erakonnadega või missuguse ühisosaga, aga rahva enamuse soovidele ja tahtele see kaksik- või kolmikliiduna igatahes ei vasta.

Valimiste korraldamine on küllaltki töömahukas ja riigi rahakotti kergendav protseduur, aga riigieelarvest erakondadele makstavate toetuste kaudu ka maksumaksja raha raiskamine.

Suurema osa Eesti kodanike arvates tehti andestamatu viga, kui otsustati erakondadele sätestada sellises mahus riigitoetus. Elu on ju näidanud, et lõviosa nendest miljonitest kulutatakse valimiskampaaniate käigus meedia ja reklaamifirmade nuumamiseks ning mingi osa ka erakondade lustaka elu korraldamiseks. Liikmemaks, mis peaks olema erakonna põhisissetulek, on siinjuures marginaalne.

Tonnide kaupa pabervoldikute ja pappkaartidega, peal kandidaatide fotod, postkastide täitmine ning suurte plakatitega seinte tapeetimine on ilmne keskkonna reostamine. Siinjuures rikutakse ka jäätmeseaduse 21. paragrahvi, mis kohustab jäätmeid mitte tekitama. Selle tuulde lastud raha eest oleks saanud hulk pakilisi probleeme lahendatud.