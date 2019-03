Algab vastuvõtt Tartu ülikooli õpetajakoolituse programmi

Iga viies Eesti matemaatikaõpetaja on 60-aastane või vanem. See tähendab, et koolidesse oleks igal aastal vaja 60 uut õpetajat, aga tööturule tuleb aastas keskmiselt vaid 13 matemaatikaõpetajat.

Programmi abil loodetakse tuua koolidesse õpetajaks need, kellel on erialane ja pedagoogiline ettevalmistus, kuid kes ei ole varem või pikka aega õpetajana töötanud. Peale selle oodatakse kandideerima neid, kellel on hea erialane töökogemus, soov töötada õpetajana ja valmisolek alustada õppimist koolis töötamise kõrvalt.

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on matemaatiline kirjaoskus nii praegu kui ka tulevikus üks võtmeoskusi, mille tasemest sõltub Eesti konkurentsivõime. «Ülikool soovib teha kõik võimaliku, et koolidesse jõuaks rohkem häid õpetajaid,» ütles ta. Valk lisas, et õpetajate palk on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud ning sellega seoses on õpetajaamet muutunud ka ahvatlevamaks.

Kandideerimise eeldus on, et varasemate õpingute käigus on läbitud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses matemaatikaaineid. Sisseastumiseks tuleb esitada haridust tõendavad dokumendid, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri. Kõigi kandidaatidega tehakse pooletunnine intervjuu, mille käigus selgitatakse välja valmisolek programmis osaleda. Täpsemad sisseastumistingimused ja ajakava on veebilehel www.opetaja.ut.ee.

Vastuvõetud üliõpilastele leitakse töökoht elukohalähedases koolis ning nad alustavad õpinguid sessioonõppes Tartu ülikooli õpetajahariduse erialal. Õppekorraldus on muudetud võimalikult paindlikuks ning algajaid õpetajaid hakkavad toetama juhendajad nii koolis kui ka ülikoolis. Peale selle on võimalik kandideerida stipendiumile, mis tagab õpingute ajaks koolis täispalga ka osakoormuse korral.