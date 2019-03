Annetajate abil said lastehaiglad ligi 20 000 eurot käerobotite ostmiseks

«Seekordse heategevuskampaaniaga ulatasime väikestele patsientidele sõna otseses mõttes abikäe – meie klientidel oli võimalik anda enda panus ainulaadsete käerobotite soetamiseks Tallinna ja Tartu lastehaiglatele,» rääkis Olerexi tegevjuht Piret Miller.

«Kaasaegne meditsiinitehnika võimaldab aidata väga keerulises seisundis patsiente – aparaadid muutuvad järjest spetsiifilisemaks ja efektiivsemaks, kuid paraku on nad seetõttu ka väga kallid,» rääkis Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Oleme südamest tänulikud Olerexile ja nende klientidele, kes juba teist aastat järjest toetavad märkimisväärse summaga laste ravivõimaluste parandamist Tallinna lastehaiglas. Loodame, et meie koostöö jätkub edukalt ka edaspidi.»

«Oleme väga rõõmsad, et Olerexi kliendid märkasid kiirel jõuluajal anda oma panus haigete laste tarvis,» tänas Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi tegevjuht Küllike Hein. «Nii Tartus kui ka Tallinnas on nüüd seeme mulda pandud ja oleme sammu lähemal, et soetada kahte Eesti suurimasse keskusesse käerobotid,» nentis Hein.

Käerobot on kaasaegne aparaat, mis on ennekõike mõeldud nende patsientide tarbeks, kellel on ühe kehapoole halvatus või kes ei saa neuroloogiliste häirete tõttu oma käsi tavapärasel viisil liigutada ning vajavad erilist teraapiat.

Teraapiategevused käerobotiga käivad läbi mängu, mis motiveerib last aktiivselt taastusravi protsessis osalema. Käerobot toetab kätt, mis võimaldab patsiendil tegevuse sooritamisel kasutada kõiki allesjäänud motoorseid funktsioone ja julgustab kätt rohkem liigutama. Robot annab tagasisidet reaalajas, mis võimaldab terapeudil kohe vastavalt vajadusele masina seadeid korrigeerida.