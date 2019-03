Psühhodisko rahvusvaheline festival toob Tartusse vinüülientusiastid

Korraldaja Ahto Külveti sõnul on üritus mõeldud kõigile muusikahuvilistele, samas pakub see tänapäeval tavalisest ehk natukene erinevat heli ja pilti. «Sõna «analoog» festivali nimes tähendab, et aukohale on seatud analooghelikandjaid, eelkõige vinüülplaadid ja neid kasutavad DJ-d või esinejad. Festival seisab mõtteliselt kolmel vaalal: need on vinüüli- ja analoogtehnika, koostöö ja Liivimaa ning Tartu 2024,» lisas Külvet.