Michael Gallagher: karistus enne kohtumõistmist

Just enne jõule 2010. aastal kadus Inglismaal noor Joanna Yeates. Nädal hiljem avastati, et ta on mõrvatud. Kes seda tegi? Suurbritannia meedia läks hulluks ja hakkas spekuleerima, et süüdlane on tema majaperemees. Miks? Sest mees oli üsna eriskummalise väljanägemisega. See kuuldus hävitas mehe maine täielikult. Kahju jäi korvamatuks, isegi pärast tõelise tapja avastamist, kui selgus, see oli hoopis keegi teine.

Sarnane lugu juhtus Austrias 2008. aastal, kui Austria ringhääling süüdistas Thomas Kossmani nimelist arsti organite eemaldamises, raha nõudmises operatsioonide eest, mida ta polnud teinud, ja riskantsete ebavajalike protseduuride läbiviimises.

Kohtus selgus, et ükski neist süüdistustest ei põhinenud tegelikult faktidel. Aga kahju doktor Kossmani mainele oli tehtud ja tema nime puhastamiseks kulus aastaid.

Need on vaid kaks näidet sellest, kuidas meedia saab võimu kuritarvitada ja tõsiselt kahjustada inimesi ning vähendada avalikkuse usaldust avalik-õiguslike asutuste vastu. Peamine süüdlane on siin inimloomusele omane tung kiiresti langetada otsus, mis paraku põhineb eelarvamustel ja eeldustel, mitte aga faktide kainel loogilisel analüüsil – mida me teame ja mida me ei tea väidetavatest rikkumistest. Avalikku arvamust manipuleeritakse seikadega loost, ja kui mingi arvamus on juba tekitatud, siis on raske seda muuta.

Võib-olla märkate, et ükski Alaveri puudutav artikkel ei ole süvenenud seadustesse, mille põhjal teda süüdistatakse.

Viimasel ajal on Eesti ajakirjanduses laineid löönud sensatsiooniline lugu Mati Alaverist. Meedia tähelepanu on olnud intensiivne ja ülimalt negatiivne. Kas pole ilmselge, et mees reetis oma riigi usalduse? Kas pole ilmne, et ta pani toime kuritegusid? Kas pole ilmne, et teda tuleks karistada?

See viis, kuidas lugu on esitatud, võib vabandada seda tunnet, et vastused neile küsimustele on tõepoolest ilmsed. «Must ja valge» kaasus.

Tegelikkus on aga väga erinev. Näiteks kui Alaver väidetavalt on seadust rikkunud, siis täpsemalt, millist seadust ta rikkus? Milles teda päriselt süüdistatakse? Spordiga seotud seadused on keerulised ja on viimastel aastatel muutunud. Võib-olla märkate, et ükski Alaveri puudutav artikkel ei ole süvenenud seadustesse, mille põhjal teda süüdistatakse.

Miks siis mitte? Kas võib olla, et ajakirjanikud lihtsalt ei tea? Ma jätan selle küsimuse teile vastata.

Meie siinkohal võiksime lihtsalt kokku võtta, et kuni me ei mõista, mida ütleb seadus, ei saa me kõva häälega karjuda, et Mati Alaver on süüdi.

Teine aspekt muudab selle episoodi veel piinlikumaks meie meedia jaoks. Lubage mul esitada lihtne küsimus. Mis tegelikult juhtus? Mis on täielik lugu sensatsioonilise uudise taga? Tegelikult teame me kogu loost ainult paari seika ja ülejäänut me juba eeldame.