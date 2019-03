Publik võttis «Madama Butterfly» esietenduse vastu tohutu aplausiga

Robert Annusele kui lavastajale on «Madama Butterfly» esimene suur ooperilavastus. Muusikajuht ja dirigent on Paul Mägi, kes juhatas ka esietendust, ning erinevaid etendusi dirigeerivad ka Taavi Kull ja Martin Sildos. Lavastuse kunstnik on Maarja Meeru, valguskunstnik Margus Vaigur ja koreograaf Marika Aidla.