Noor andekas kihutaja sai Motoexotical uue mootorratta

Sellel hooajal võistleb Äksi motoklubisse kuuluv noor andekas kihutaja veel Husqvarnaga SM 85 klassis. Motoexotical saadud KTMil on kuupsentimeetreid mootoris tunduvalt rohkem - 250. See on kavas heade toetajate abil SuperMotoks ümber ehitada. «Tõenäoliselt hakkan aprillis suurega trenni tegema,» ütles Aksel Pärtelpoeg.