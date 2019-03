Fotod sündmuspaigalt: Tallinna–Tartu maanteel hukkus sõidukilt löögi saanud 12-aastane poiss

Ta lisas, et Tallinna poole liikunud Mercedese juht püüdis enda sõnul kokkupõrget küll vältida, ent poiss sai sellegipoolest sõidukilt löögi. Tema vigastused olid kahjuks sedavõrd rasked, et ta hukkus sündmuskohal.

«Viimastel päevadel on Tartu linnaski olnud mitu sarnast juhust, kui koolilapsed on kiirustades ette jooksnud mõnele sõidukile. Linnas, kus kiirused poole väiksemad, on lapsed pääsenud suure ehmatuse ja halvimal juhul sinise põlve ning kerge põrutusega. Maanteel, kus kiirused on suured, tuleb jalakäijatel olla aga eriti tähelepanelik ning iga liigutus mitu korda järele mõelda, sest suured kiirused eksimusi ei luba,» nentis politseinik.

«Niisamuti palun bussidega kooli ja kodu vahelt liikuvate noorte vanemaid, et nad räägiks ikka ja jälle oma lastele, et sõiduteed ei tohi ületada bussi eest ega tagant. Õige on oodata, kuni buss lahkub peatusest ja sõidutee on jälle täies ulatuses nähtav. Lapsele võib seletada, et teised sõidukijuhid ei näe ega jõua pidurdada, kui laps näiteks bussi tagant teele hüppab,» seletas staažikas politseinik.