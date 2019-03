Video ja galerii: noored kliimastreikijad nõudsid süsinikuneutraalset Eestit – kohe

Eestis avaldati meelt Tallinnas ja Tartus. Noorte peamine sõnum oli nõuda süsinikuneutraalset Eestit ja kohe! «Nõuame, et keskkonnapoliitika saaks Eestis prioriteediks ning soovime, et kõikide erakondade platvormis oleks välja toodud meetmed kliima soojenemise vastu,» ütles üks Tartu meeleavalduse korraldajatest Joosep Raudsepp.

Raeplatsil toimunud streigil osalenud Tartu Tamme gümnaasiumi õpilased Kristjan Kriisa ja Elisabeth Uudevald märkisid, et noored on keskkonnaküsimustes päris teadlikud ning nende tutvusringkonnas (kaasa arvatud nad ise) on rohkesti neid, kes on näiteks loobunud kilekottide kasutamisest, peavad lugu taaskasutusest ja sorteerivad prügi.