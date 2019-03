Tartus Laial tänaval tegutsev kultusbaar Zavood kehtestas mullu Kaalepile sisenemiskeelu. Lõbustuskoha omanik Mario R. Pizzolante väitis hiljem, et Kaalep tülitas kliente, ülistas avalikult hitlerlikku Saksamaad ning karjus natsitervitusi. Seejuures on tähelepanuväärne, et Kaalep on oma linna inimeste täieõiguslik esindaja, Tartu linnavolikogu liige.