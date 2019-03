Turu tänava ja Emajõe vahel Tarmeko vanal tootmisalal alustas 2007. aastal Jõekaare elurajooni arendamist SRV Ehituse AS. 2016. aastal taotles ettevõte Tartu linnavalitsuselt sealse kolmanda, Siili 2 maja ehitusloa. Paar päeva tagasi andis SRV Ehituse AS Tartu Postimehele teada, ettevõte Jõekaare elurajoonis praegu rohkem ei ehita, Siili 2 kinnistu on ära müüdud ning seal tegutseb teine arendaja.