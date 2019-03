Fotouudis: Gustav Suitsu luulepreemia pälvis Mehis Heinsaar

«Kirjutan proosat, aga loojatüübina olen luuletaja. Looja tüvi on luule, oksad on proosa. Aga et proosat on nii palju kirjutatud, siis tüvi on okste alla mattunud,» ütles Heinsaar preemiat kätte saades. Ta lisas, et väga tihti ja väga palju luulet kirjutada olekski tervisele kahjulik.