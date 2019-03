Galerii: moto- ja ilumess ühinesid suureks elustiilimessiks

Tartu Näituste projekti- ja kommunikatsioonijuht Henrik Urbel selgitas, et mõte kahe messi kokku koondamisel seisnes selles, et tegevust ja vaatamist oleks nii meestel kui naistel. «Kuigi Motoexotica meelitas kohale nii mehi kui naisi, siis ilumessiga oli seis pigem see, et mehed lugesid pigem sel ajal autos ajalehte, kui nende naised ilumessi külastasid,» selgitas Urbel.

Ka messil osalejad on kahe messi ühendamise hästi vatsu võtnud. Dondella kaubamärgi aksessuaaride ja ehete maaletooja Katrin Napritson selgitas, et säärane messide ühendamine väga hea idee. «Meestele meil kahjuks ehteid pole, aga mehed saavadki siis seni motikaid vaadata, kui naised meie stendis ehteid proovivad,» ütles Napritson.

Aasta-aastalt aina suuremat messipinda haarav Harley-Davidsoni(HD) Eesti esindus haukab sel korral juba 500 ruutmeetri hallipinda. HD Eesti esinduse juht Imre Laheäär selgitas, et mudelitest on neil messil kohal ligi 20 erinevat masinat. «Kui tahaks kõik mudelid siia üles rivistada, peaksime terve messikeskuse enda masinatega katma,» lisas Laheäär. Pühapäeval

ATV-sid, motorollereid ja tsikleid müüva OÜ Motohobi platsil on sel korral ka elektrimootoriga rollerid. Ettevõtte juht Marek Kärner selgitas, et elektrimootoriga rollerid on igal juhul etemad kui bensiinimootoriga masinad. «Esiteks on nende ülalpidamine odavam, teiseks on nad vaiksed,» märkis Kärner.