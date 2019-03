Kas Tartus hakkavad robotid tänavaid hooldama?

Sel nädalal Milrem Roboticsit külastanud Tartu linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Raimond Tamm ning ettevõtte kaitsedivisjoni president Riho Terras ja teadusdirektor Mart Noorma leidsid, et Milrem Roboticsis koostöös ülikoolidega väljatöötatud kõrgtehnoloogilisi tsiviilotstarbelisi lahendusi saaks edukalt rakendada Tartus.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul võimaldavad Milrem Roboticsi mehitamata sõidukid uudseid lahendusi näiteks linnapuhastuses, linnahaljastuses ja ka päästevaldkonnas. «Tartu kui nutikas linn on valmis algatama selleks koostööprojekti, et väljatöötatavad lahendused linnas kasutusele võtta,» ütles Klaas. Ta lisas, et koostööprojekti elluviimiseks otsitakse ka võimalikku välisrahastust.