Sellepärast polegi meil sellest ajaloolisest ülemaalisest kokkutulekust – peaproovist Maarja kirikus, rongkäigust Toomeorgu, kõnnist peopaika Narva mäele ega lauljatest juhatajate taktikepi all – ühtki fotojäädvustust.

Üht hetke üldlaulupeo kontserdist Narva mäel saksa seltsi suveaias on aga mitukümmend aastat hiljem kujutanud oma maalil kunstnik Elmar Kits. Selle pannoo tellis temalt teaduste akadeemia Toompeale oma hoonesse, aga nüüd on see tallel Eesti Rahva Muuseumis. Selle stereomaali võime imetleda Tartu laulupeomuuseumis.