Tamme gümnaasium asub aasta kibedaimal ajal uut õppealajuhatajat otsima

«Nagu ütlesin ka selles kirjas: kaks kõva kivi ei saa jahvatada head jahu,» põhjendas Tõnisson otsust tema ja Ööpiku iseloomude sobimatusega. «Oli küll arutusel, et lõpetame koostöö õppeaasta lõpus, kuid selleks ei näinud me siiski võimalust.»

Tõnissoni sõnul on koostöö Ööpikuga olnud raske juba pikemat aega ning kuigi mõlemad on pingutanud, et asi paraneks, tuli lõpuks ikkagi see otsus langetada. Mis oli viimane piisk karikas, direktor ei täpsustanud.