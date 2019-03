Tartu Postimees kirjutas 25. jaanuaril, et kehtival korral on mitu puudust ja tõstis esile, et puuduvad näiteks projektitaotluste hindamis­kriteeriumud ning väiksemate taotluste ooteaeg on liiga pikk: kui taotlus augustis linnale esitada, tuleb vastust oodata jaanuarini.