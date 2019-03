Keit Kasemets: kuidas Tartut Euroopaga paremini ühendada?

Arvud näitavad, et Tartu ei ole globaalsest reisijate kasvust suuresti osa saanud. Ühendused mängivad siin kindlasti suurt rolli. Tartu kogemus näitab, et ühenduste tihedus ja kvaliteet mõjutavad otseselt reisijate arvu. Nii tõusis Eesti-siseste rongireisijate arv koos uute rongide tulekuga hüppeliselt ja on kasvanud koos väljumiste arvu kasvuga. Lennureisijate arv on vahetult seotud lendude arvuga, reiside vähenemisel ei ole täitumus kuigi palju muutunud. Seega oleks liikuvuse parandamiseks ennekõike vaja paremat lennuühendust, tihedamat ja kiiremat riigisisest rongiühendust ja rahvusvahelist raudteeühendust, kindlasti ka kvaliteetsemaid maanteeühendusi nii Tallinna kui ka Lätiga.

Siin on lisaks linna ja riigi vahenditele abi ka Euroopa Liidust, eeskätt taristuinvesteeringute puhul. Kõigepealt lennuühendused. Tallinna Lennujaam on uuenemiseks ja laienemiseks edukalt kasutanud 30 miljonit eurot n-ö Junckeri fondi vahendeid. Eelmisel eelarveperioodil 2007–2013 on Tartu lennujaam saanud ligikaudu kuus miljonit eurot ELi toetust, mille abil ajakohastati lennujaama taristut, renoveeriti reisiterminal ja lennujuhtimistorn, laiendati lennuliiklusala ja tugevdati lennuohutust ning veel palju muud. Kõik need investeeringud on aidanud parandada lennuühendust Tartuga.

Kui varem piirasid ELi riigiabireeglid regionaalsete lennujaamade ja lennuühenduste toetamist, siis nüüdseks on neid reegleid märgatavalt lihtsustatud ning tee nii lennujaama kui ka liinide toetamiseks on lahti.

Kuna rahvusvahelise raudteeühenduse puhul sõltub palju ka Lätist, tundub kõige olulisem keskenduda eeskätt Eesti-siseste rongiühenduste ja rahvusvaheliste lennuühenduste parandamisele.

Maanteeühenduste parandamiseks oli Tartul idaringtee ehituseks aastatel 2012–2015 kasutada 45 miljonit eurot ELi ühtekuuluvusfondi raha. Riigisisese rongiühenduse parandamiseks on samast fondist aastatel 2015–2019 kasutada 25 miljonit eurot. See võimaldab Tapa–Tartu lõiku 57 kilomeetri ulatuses rekonstrueerida ja remontida 17 ülesõidukohta. Eesmärk on vähendada kiiruspiiranguid ja suurendada reisirongide liikumiskiirust 120 kilomeetrini tunnis.

Lisaks muidugi rahvusvaheline rongiühendus. Kogu Eesti seisukohast on igati loogiline, et Rail Baltic läheb Pärnu kaudu, selleks on vastavalt komisjoni eelarveettepanekule uuel ELi eelarveperioodil Euroopa ühendamise rahastuse vahendid olemas. See ei välista kuidagi Tartut läbiva rahvusvahelise rongiühenduse parandamist ning rongiühenduste parandamist Tallinnaga. CEFi raha ei tule teiste Eestile mõeldud investeeringute arvelt ega mõjuta meie eraldisi ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest või Junckeri fondist saadavaid garantiisid ja laene.

Euroopa Liidu transpordipoliitika olulised märksõnad on ka mobiilsus ja mitmeliigilisus, mis tähendab, et kogu teekonda pole vaja läbida ühe sõidukiga, vaid võib alustada näiteks rongiga ja jätkata lennukiga, või vastupidi. Kuna rahvusvahelise raudteeühenduse puhul sõltub palju ka Lätist, tundub kõige olulisem keskenduda eeskätt Eesti-siseste rongiühenduste ja rahvusvaheliste lennuühenduste parandamisele.

Tähtis on, et ühenduste teema oleks prioriteet. Selleks, et globaalsest kasvust osa saada, peaks iga areneda sooviv keskus tõstma ühendused üheks peateemaks. Tartu soov saada 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks suurendab nõudlust ja muudab ühendustega tegelemise paratamatuks.