Lugeja kirjutab: eakatel on valusaid muresid

Me eesmärk on vahendada Tartu eakate muresid linnavalitsusele ning linna kompetentsi mittekuuluvaid muresid riigi vastavatele struktuuridele. Paljude eakaid puudutavate probleemide lahendamiseks oleme korraldanud teabe­päevi, valdkonna spetsialist tuleb kohale ja asjast huvitatud saavad oma murele lahenduse või suuniseid, kuhu pöörduda. Individuaalselt nõustame eakaid juriidilistes küsimustes. Need on tihti väga valusad, eriti, kui tegemist on laste ja vanemate vaheliste suhetega.

Kui riigikord vahetus, sattusid paljud hammasrataste vahele ega suuda lahti öelda sisse kasvanud arusaamast omandisuhetes. Omaette mured on korteriühistutega. Kui keegi varastab mõnesaja euroga rahakoti, on see vargus, aga kui ühistu juhtkond kasutab oma huvides ühistu liikmete raha, polegi kuhugi pöörduda. Kohtusse saaks minna, kuid vanarahvaski ütles, et kohtu tee on konarlik. Peaks olema võimalus pöörduda politseisse. Olen veendunud, et kõiki seaduserikkumisi saab tuvastada. Jah, politsei on liiga koormatud, aga korteriühistutega seonduv pole tühine.