Edgar Valteri auks ilmus uus raamat ning publik näeb ka Valteri performance´i sarja maale

Edgar Valteri kasutütrel Külli Leppikul sai nimelt valmis raamat «Aastaring pokudega. Mõtterännakud Edgar Valteri radadel». Seal on Edgar Valteri pokujoonistused ühendatud Külli Leppiku loodusfotodega nii Pöörismäelt kui ka mujalt ajalooliselt Võrumaalt.

Pilte saadavad Külli Leppiku mõtisklused loodusest ja aja kulgemisest ning raamat tervikuna on mõeldud esmajoones täiskasvanutele.

Raamat kahes keeles

Teose on välja andnud Võru Instituut, see on üsna kogukas ja raske ning ilmunud koguni kahes – eesti ja võru keeles.

Kui tõlkijat Urmas Kallat uskuda, on see eesti keelest ümber pandud Urvaste-pärasesse võru keelde, milles kõlab natuke ka rahvalaulukeelt ja üldse vanemat sõnavara. Raamatu enda pealkiri kõlab aga: «Aastatsõõr pokudõga. Mõttõrändämise Valteri Edgari ratu pääl».

«Sõna «poku» oli võru keeles olemas juba ammu enne seda, kui Edgar Valter selle kasutusele võttis, siiski hoopis teises tähenduses – poku tähendab puskijat oinastalle,» selgitas Urmas Kalla. «Ning tarnamättail, mida Edgar Valter pokurahvana nägi, on võru keeles samuti oma nimi – mätaspääd.»

Et kokkutulnud võiksid kahe keele kokkukõla ja -mängu paremini tajuda, lugesid Margus Kasterpalu ja Urmas Kalla vastilmunud raamatust ette ridu nii eesti kui võru keeles ning pärast võttis Urmas Kalla üles ka regivärsilise laulu, mida inimesed ümisedes järgi kordasid.

Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba meenutas esitlusel 25 aasta tagust aega, mil ta Edgar Valteriga isiklikult kohtus. Edgar Valter oli avaldanud soovi oma Pöörismäele muretsetud kodu ümbert metsamaa ära osta. Küll mitte sel eesmärgil, et puit maha müüa, vaid hoopis sel eesmärgil, et Pöörismäe kodu ümbert seda metsa maha ei raiutaks.

Performance´i raamitud teosed

Koos raamatu esitlusega avati Mileedi lille- ja interjöörikeskuses aga ka Edgar Valteri maalide näitus sarjast «Performance».

«Performance´i»-teoste reprod on paljudele inimestele tuttavad raamatust «Muusa ja tema kunstnik». See ilmus paari aasta eest koos Evelin Kivimaa kirjutatud muinasjutuga. Nüüd saab suurt osa tolles albumitaolises raamatus ilmunud reprodest ka pompöössete teostena seintel näha. See on esimene kord, mil laiem publik avalikult neid maale hulgakesi koos näeb.

«Mõtterännakud Edgar Valteri radadel» on pühendatud Võrumaa loodusele, nii nagu ka Edgar Valteri maalid, mis valminud Pöörismäel 1990. aastatel.

Näituse kaaskorraldaja Triin Tallmeister on mittetulundusühingu Kolm Musketäri juhatuse liige. Ta selgitas, et nende soov on Mileedis pisut vabamas vormis ja ebatraditsioonilisemas keskkonnas võimalikult paljude vaatajateni jõuda. Nii nendeni, kel tõsine kunstihuvi kui ka nendeni, kes ehk galeriikülastust pisut snooblikuks peavad ning ka nendeni, kes juhuslikult keskuse kliendina näitusepaika satuvad.

Sündmuse muusikalised hetked olid seotud ka Toomas ja Inga Lungega. Kõlasid laulud Urmas Kasterpalu lavastusest «Karid ja kõrgused» ehk Toomas Lunge viisistatud Leelo Tungla luuletused. Kasterpalu lavastus oli sündinud Edgar Valteri elulooraamatu «Karid ja kõrgused» ainetel ning elulooraamatu autor on olnud samuti Külli Leppik.