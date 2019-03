Galerii: Variku kooli ehitajad pidasid lõuna ajal sarikapidu

Tööjärg on sealmaal, et mahalammutatud võimla asemele on kerkinud suur spordihoone, mille katuselt tõid sarikapärja alla Tartu abilinnapea Mihkel Lees, Variku kooli direktor Peeter Kukk, peatöövõtja Nordlin Ehitus OÜ juht Ülo Older ning Tartu linnavolikogu liige ja spordihoone haldaja, sihtasutuse Tartu Sport nõukogu esimees Veljo Ipits.

«Kolm-neli kuud tagasi oli siin spordihoone asemel vundament ning koolimajast alles vaid skelett,» märkis Ülo Older. «Nüüd on uuel spordihoonel täiskõrgus käes, koolimaja hoolikalt sisse pakitud, seal on soe ning igal pool käivad tööd.»

Iga päev on objektil ametis ligi 90 ehitajat, kes moodustavad kireva rahvusvahelise seltskonna ning varsti palgatakse juurde lisajõudu. «Väga palju on veel lõpuni teha, meil käib võidujooks ajaga, aga loodan, et saame kõik õigeks ajaks valmis,» ütles Ülo Older. Ehitajal tuleb Variku koolimaja ja spordihoone üle anda 25. juulil.

Neljakorruselise koolimaja kahele esimesele korrusele tulevad 1.–4. klassi õpilaste klassiruumid, ülemistel korrustel on vanemate klasside avatud õpperuumid. Kooli aatrium suureneb ligi 300 ruutmeetri võrra. Spordihoones on kaks täismõõtmetes korvpallisaali, jõu- ja maadlussaalid ning pesemis- ja riietusruumid. Päeval on spordihoone õpilaste kasutuses, õhtuti on maja avatud kõigile huvilistele.

Õuealale rajatakse avalikuks kasutuseks korvpalliväljakud ja jalgpalli miniväljakud, väike skate-park ja mänguväljak. Ka tulevad sinna parklad ja jalgrataste varjualused.