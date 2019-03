Motoexotica ja ilumess toimuvad tänavu käsikäes

«Ilumessi külastajaskonnas on varasemalt tooni andnud õrnema soo esindajad ning mototehnika meelitanud eelkõige mehi. Loodame, et ees ootav mess paelub kõiki. Ei ole ju enda tervise ja välimuse eest hoolitsemine ainult naiste pärusmaa ja tahame tõestada, et mototehnikast on huvitatud mõlema soo esindajad,» rääkis Motoexotica projektijuht Anders Urbel. Ta lisas, et külastajad on messile oodatud terve perega, sest uudistada saab hulga lastele mõeldud mototehnikat. Lisaks antakse ka nõu motospordiga alustamiseks.