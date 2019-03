Isamaa liige kutsub erakonnakaaslasi parteist välja astuma, põhjuseks võimalik koalitsioon EKREga

«Teen ettepaneku erakond Isamaa naisliikmetele! Astume kõik erakonnast välja, kui valitsusse minnakse koos EKREga,» kõlas Lea Metsmehe tehtud Facebooki postitus.

Metsmees lisas Tartu Postimehele kommentaariks, et ta pole nõus EKRE tõekspidamistega ning kui Isamaa peaks EKREga koos valitsusse saama, astub tema kindlasti erakonnast välja. Veel lisas Metsmees, et tema algatusele on juba tund aega pärast postitust tekkinud hulk toetajaid. «Praegu tean veel vähemalt nelja inimest, kes sellisel juhul samuti erakonnast välja astuvad,» lisas Metsmees.

Samas on hulk inimesi Lea Metsmehe postituse ka hukka mõistnud. Postituse kommentaaridest võib lugeda, et osa inimesi peab säärast üleskutset väärituks ja amoraalseks. Üks inimene on nimetanud Metsmehe üleskutset ka lihtsalt rumalaks käitumiseks.

Riigikogu liige, Isamaa Jõgeva- ja Tartumaa esinumber Aivar Kokk kuulis Metsmehe üleskutsest esimest korda loo autorilt. Kokk võttis ses küsimuses ka Metsmehega ühendust ning andis teada, et arutavad teemat silmast silma siis, kui valitsus on moodustatud. «See (üleskutse – E.A.) oli tehtud esimese emotsiooni pealt ning need emotsioonid saime teleofnivestluse käigus maha võtta,» märkis Kokk.