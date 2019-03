Viljandi ringi lähistele kerkib veel kaks ärimaja

Tegemist on stock-office-stiilis äri- ja büroohoonega, kus kasulikku pinda on 2400 ruutmeetrit. Lisaks sellele plaanib Kaarsilla Kinnisvara lasta ehitada Eerika äriparki ka teise, 1900 ruutmeetri suuruse ärimaja. «Aga kõik käib järgemööda, see tähendab, et teine maja on meil sinna planeeritud ehitada siis, kui esimene valmis saab,» lisas Made Vares. Mõlemad hooned hakkavad asuma aadressil Viljandi maantee 75.