Tartu kaalub abiellujatelt saali kasutamise eest raha võtmist

Eelmisel aastal sõlmiti Tiigi tänaval 602 abielu, neist lõviosa saalis, sest kabinetis abiellus vaid 125 paari. Lisaks sõlmisid siinsed vaimulikud mullu 232 abielu. Tiigi tänaval töötavatel paaripanejatel võiks tööd rohkemgi olla. «Oleme ainsad, kel pole väljaspool seda maja abielu registreerimise teenust,» selgitas Tartu perekonnaseisutoimingute juht Siiri Sinijärv. «Selleks pole hinnakirja, meil ei ole ka jõudu väljaspool maja abielusid sõlmimas käia. Arvan, et varem või hiljem Tartus selline võimalus tekib. Ehk tuleb meil ka saali kasutustasu nagu paljudes teistes kohtades, abilinnapea on sellest juttu teinud.»

Abiellujatele saali kasutamise eest tasu kehtestamist ei ole põhjalikult arutatud, väitis Tartu abilinnapea Monica Rand. «Oleme sel teemal mõtteid vaaginud ning uurinud, kuidas on asi mujal Eestis korraldatud, et otsustada, kas Tartus on mõtet sellist asja teha,» ütles abilinnapea. «Hinnakirja ei ole, praegu on vaid tööversioon.»