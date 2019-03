Raske neeruhaigusega Katerina hakkas saama ülikallist ravi

Raviarstide koostatud skeemi järgi peab Katerina saama iga kahe nädala tagant ravimidoosi, mille hind on 12 000 eurot, lisaks riigile makstav käibemaks. Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev ravimikomisjon otsustas 31. jaanuaril paraku juba teistkordselt, et bioloogilist ravi ekulizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ei lisata, kuna ravimi kulutõhusus on Eesti arstidele teadmata ning kulu ravikindlustuse eelarvele märkimisväärne.

Nefroloog Aili Traat nentis, et Katerina haigusjuhtum on väga keeruline. Lisaks põhihaigusele ja selle tüsistunud kulule on patsiendil ka muude elundite kahjustusi. Need on korduvad luumurrud, soolekahjustus ja ülikõrge vererõhk, mis vaatamata ravile püsib. Oma haiguse ja ravimitest tingitud kõrvaltoimete tõttu on Katerina ratastoolis. Raviarst on avaldanud aga lootust, et kui laps saab uue töötava neeru, võib tema luude ja vererõhu seis paremaks minna ja tüdruku elukvaliteet oluliselt paraneda.