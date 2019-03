Rünnakud linnaametnike vastu sundisid Tartut raekoja turvameetmeid üle vaatama

Kui varasematel aegadel saadi Tartu raekojas hakkama ilma turvatöötajata, siis viimane kuu aega on turvamees- või naine Tartu tähtsaimas hoones pidevalt kohal. Linnasekretär Jüri Mölder möönis, et selle põhjuseks on intsidendid, kus agressiivselt meelestatud kodanikud on linnaametnikke lausa füüsiliselt rünnanud.