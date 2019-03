Maailmafilmi festivalile saadetud 1700 dokumentaalfilmist valiti välja 65

«Üks suuremaid väljakutseid festivali programmi koostamisel on see, et kui veel kümmekond aastat tagasi oli festival selgekujuline «aken maailma», siis praegu tegutseme meediast üleküllastunud ja killustunud keskkonnas. Läbi alternatiivsete faktide ajastu teed otsides on dokumentaalid olulisemad kui kunagi varem. Need on filmid, mis ei ole tehtud meeldimiseks filmitööstusele, vaid sügavast vajadusest uurida, aru saada ja näidata,» rääkis festivali direktor, ERMi teadusdirektor Pille Runnel.