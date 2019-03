Tartu noortevolikogu kohtus linnapeaga

Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte huve. Noortevolikogul on 14 liiget.

Noortevolikogusse kandideerimise ja noortevolikogu liikmete valimise õigus on noorel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20-aastane. Järgmised valimised toimuvad 2020. aasta jaanuaris.