Erkki Bahovski: paar küsimust Tartule

Pole saladus, miks Klaas tegi nii võimsa tulemuse. Tartlaste vastuseisu tselluloositehase rajamisele juhtis just linnapea isiklikult. Kui vastuseisu või vastandumise millelegi on Eestis peaaegu et monopoliseerinud EKRE, siis Klaasil õnnestus tselluloositehase rajamise nurjamise kampaanias lüüa EKREt nende oma mängus. Kõigile poliitikutele säärane õnn ei naeratanud.

Make no mistake – tartlastel on kahtlemata õigus otsustada omaenese elu üle, ent suurem küsimus on, mis edasi saab. Mis võiks olla Tartu edasiviiv projekt? Või pole mingit suurt projekti enam vaja? Hääbume targalt? Tselluloositehasele punane tuli, korvpallimeeskonnast amatöörid, vaksalihoone lahtine saatus.

Kusjuures Klaas ise on andnud ajakirjandusele välja ka vastakaid signaale. Ta soovib justkui jätkata Tartu linnapeana, ent ei välista ka ministrikohta loodavas valitsuses. «Tunnen, et saan ja pean neid [Tartu omi] huve teenima linnapeana. Aga kui pannakse kokku valitsust, siis hinnatakse ka ülesandeid ümber,» on Tartu Postimees Klaasi tsiteerinud.

Tundub, et Tartu linnapea saatus ripub ära hetkel rabedatest koalitsioonikõnelustest. Kui Kaja Kallas ikka suudab moodustada valitsuse, siis ongi Klaasil aeg ülesanded ümber hinnata.

Selle kõigega seoses tekib kaks suuremat küsimust.

Kui Klaas hülgab Tartu, kas ei peaks tema vastuseisu tselluloositehasele käsitama kui poliitilist hüppelauda valitsusse? Sellele saab muidugi vastu öelda, et Toompeal asuv Klaas suudab ehk pareminigi kaitsta Tartu huve kui kohapeal. Alaküsimus on, missuguse ministeeriumi Klaas juhtida saab. Kui arvestada toimunut, võiks talle kõige paremini sobida keskkonnaministeerium, ent see on samas koht, mida Reformierakond on valmis koalitsiooni kokkusaamise nimel suure tõenäosusega ära andma. Kultuuri- või haridusminister? Praegu on tõesti säärase kombinatoorika jaoks vara, aga pole kahtlustki, et asjaosalistel endil silme eest mõned variandid läbi jooksevad.