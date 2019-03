Janno Zõbin: Peetrusele dopingu kohta valetada ei saa

Suur on rõõm ja rahulolu, mis tabab sportlast, kui aastatepikkune töö on kandnud vilju ja ta on tulnud medalile. Ma olen ennast ületanud, midagi väga olulist endale tõestanud, võib ta rõõmustada. Sportlasele on see ülevaim hetk, vaimne pidu, mis võib kesta veel nädalaid peale saavutust. Mitte miski ei tumesta rõõmu, mida ta neil hetkil naudib.