Eesti Raudtee: Riia rong võib lõpuks ka isetasuvaks osutuda

Eesti Raudtee arendusjuht Arthur Raichmann ütles, et esimesele küsimusele vastamiseks on kokku lepitud Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidega, et need korraldavad uuringu, mis peaks selgitama välja nõudluse siinpool piiri, ja suhtlevad ka oma Läti ametivendadega.