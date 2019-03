Aarne Soro võttis Hea Teatri auhinna vastu summutatud ahhetusega

Kui ühenduse juhatuse liige Anneli Saro oli auhinnasaaja publiku ees teatavaks teinud, pani Aarne Soro käe suu ette, et ahhetust varjata. "Ma olin ikka täitsa üllatunud," kommenteeris ta veerand tundi hiljem näitlejate garderoobis.

Auhinna nimi on Hea Teater. Aga milline on hea teater laval? Aarne Soro nimetas ausust ning ihu ja hingega kohalolu ehk seda, et näitlejad ei täida laval ainult ette antud joonist. "Aga teatrist teeb hea teatri ka õnn ja vedamine," lisas näitleja. "Mul on vedanud!"

Anneli Saro sõnul on ühenduse liikmed mitu aastat jälginud ja märganud, et Aarne Soro teeb iga oma rolli tõelise pühendumisega, nagu see oleks tema elu esimene ja viimane. "Minu meelest näitas ka tänane etendus seda, kui taktitundeliselt ja peenekoeliselt ta oskab kehastada üsna komplitseeritud rolli," ütles Saro.

Aarne Soro (45) lõpetas 1997 Viljandi kultuurikolledži teatrikateedri esimeses lennus ja asus Ugalasse tööle juba õppimise ajal. Ta on saanud koduteatris mitu korda publiku- ja ka kolleegipreemia. Aastal 2010 pälvis ta Viljandi linna teatripreemia. Nüüdse teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse auhinnaks on graafiline leht "Blue dreamscape", autoriks Kadri Toom.

Teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse veebisaidi andmeil sai esimese Hea Teatri auhinna 2002. aastal Guido Kangur. Sama tunnustuse on pälvinud teiste hulgas Helle Laas, Juhan Ulfsak, Ardo Ran Varres, Ingomar Vihmar, Anne Türnpu, Katariina Lauk, Võru teatriateljee, Marika Vaarik, Aleksander Eelmaa ja Andres Noormets.

Hea Teatri auhind ei märgista ilmtingimata viimase hooaja tipplavastust või -rolli, vaid tunnustab teatritegijat või -kollektiivi, kelle loomingulised põhimõtted ja saavutused kõnelevad tõsisest suhtumisest teatrikunsti pikema aja vältel.