Süvitsi vist ei olegi. Aga olen lõpetanud Lihula muusikakooli akordioni erialal. Seitse aastat sai õpitud ning nooti tunnen. Ooperit lavastama asudes on kindlasti väga suureks abiks see, kui oskad partituuri lugeda. Mul endal oli hea meel, et näe, kordki on otsene kasu sellest, et muusikakoolis käisin.