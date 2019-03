Pilv ütles, et on teadlik Alaveri elukohas läbiviidud läbiotsimisest, kuid keeldus hindamast selle toimingu vajalikkust. Ta nentis, et menetlustoimingud Alaveriga veel jätkuvad, kuid ülekuulamine on lõppenud. Tema sõnul pole praegu teada, millal Alaver võiks vabadusse pääseda. «See on menetleja otsus,» lausus ta.