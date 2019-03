Video: Mati Alaveri Mercedeselt on kadunud Team Haanja ja toetajate kleebised. Mees ise hoidub uutest kommentaaridest

Täna teatas Saksa meediaväljaande ARD ajakirjanik Hajo Seppelt, et just Mati Alaver on Seefeldi MMil lahvatanud dopinguafääri võtmeisikuks ning väidetavalt on Alaver ka rahvusvaheliselt tagaotsitav. Eesti politsei ega prokuratuur pole seni Alaveri tagaotsimist kinnitanud.

Kuna Tartus sadas kella 12 ja kella 13 vahel tihedat lund, siis jälgede järgi oli näha, et keegi oli pärast lumesadu Alaveri autost tuppa kõndinud. Ka auto oli lumest vaba, mis viitas asjaolule, et sellega oli pärast lumesadu sõidetud.

Paraku ei soostunud keegi uksekella helistamise ja mitme koputuse peale ust avama. Ka polnud maja juures näha ühtegi hingelist. Ainsaks vihjeks, et keegi ikkagi majas on, olid hoovis nähtavad värsked jäljed lumel.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Austria ja Saksamaa Liitvabariigi prokuratuur andnud piisava ülevaate, milliseid kuritegusid uuritakse sealsete menetluste raames. «Austria ja Saksamaa koostööpartneritelt saadud info pinnalt teame, et neil on käimas ulatuslik kriminaalmenetlus. Samas on aga avalikkuseni jõudnud väga palju uusi infokilde, mida on mõistlik uurida eraldi kriminaalmenetluse raames Eestis.»