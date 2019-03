Delta maja jõuab peagi katuse alla

Ehitusfirmad AS Rand ja Tuulberg ning AS Ehitustrust hakkasid Deltat ehitama mullu veebruaris. Nüüd on maa-aluse ning nelja maapealse korrusega ligi 24 000-ruutmeetrise netopinnaga hoone karkass on valmis. Töö käib igal rindel: ehitajad panevad majale ette uksi-aknaid, osa neist teeb katuse kandekonstruktsiooni, osa katab katust, osa laob sees vaheseinu. Maja Narva maantee poolses küljes on juba näha fassaadile tulevat vertikaalset tumehallist alumiiniumist ja kullakarva messingust metallribistikku, mis varjab päikest ja rõõmustab silma.