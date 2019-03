Tegelikult polnud see pulmapidu päris, Kadi ja Kristjan Nuuma on juba kolm aastat abielus. Hoopis nende külalised, keda Kadi ja Kristjan Nuuma üldse ei tundnudki, olid need, kes tahavad lähiajal abielluda. Tegemist oli pulma peaprooviga, mis korraldati selleks, et abiellujad näeksid, milline korralik pulmatseremoonia ja -pidu välja näevad.